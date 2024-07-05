Reyting sonuçları 4 Temmuz 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 4 Temmuz akşamı Dünya Güzellerim Tatilde, MasterChef, Alan, Aşk-ı Memnu programları yayınlandı. Peki 4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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Dizi, film ve programlar reyting sonuçlarında birinci olmak için yarışıyor. Geçen hafta Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye, ikinci sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. İşte Reyting sonuçları 4 Temmuz 2024
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye, ikinci sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.
AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Alan yarışması, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Alan yer aldı.
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