Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Reyting sonuçları 4 Temmuz 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 4 Temmuz 2024: Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 4 Temmuz akşamı Dünya Güzellerim Tatilde, MasterChef, Alan, Aşk-ı Memnu programları yayınlandı. Peki 4 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 05.07.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dizi, film ve programlar reyting sonuçlarında birinci olmak için yarışıyor. Geçen hafta Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye, ikinci sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı. İşte Reyting sonuçları 4 Temmuz 2024

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

          Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye, ikinci sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

          AB'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Alan yarışması, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

          20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Alan yer aldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Hacıpaşa Fayı alarmı! Domino etkisine dikkat!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Eşini ve 2 çocuğunu vurmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        Biden adaylık tartışmalarına noktayı koydu
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        İngiltere'de 14 yıllık Muhafazakar Parti dönemi sona erdi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Özgür Özel, Şam yolcusu
        Özgür Özel, Şam yolcusu
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Kahve ile tüketilmemesi gereken 6 yiyecek!
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        Boynundan giren mermi çenesine saplandı! Bunun adı: Mucize!
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Dünyanın en hızlı insanı ne kadar hızlı?
        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
        Doğum günü sonrası cinayette karar çıktı!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ölümüyle ilgili 3 tutuklama
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        14 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak etkili olacak
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        İran'da seçimin ikinci turu başladı
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Sabıka fotoğrafı sanat eserine dönüştü
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Galatasaray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        TFF'den ceza iddialarına yalanlama!
        Habertürk Anasayfa