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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Mart 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total'de dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 4 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Piyasa ve Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizileri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 4 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 07:43 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:13
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Mart Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Piyasa ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerinin tekrar bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Mart 2025 Salı reyting birincisi…

        • 2

          4 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          4 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          4 MART 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kral Kaybederse STAR TV

          2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          3 Bahar SHOW TV

          4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          5 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV

          6 Bahar (Özet) SHOW TV

          7 Esra Erol'da ATV

          8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          9 Survivor TV8

          10 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1

        • 4

          4 MART 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kral Kaybederse STAR TV

          2 Esra Erol'da ATV

          3 Bir Gece Masalı ATV

          4 Bahar SHOW TV

          5 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV

          8 Atv Ana Haber ATV

          9 Survivor TV8

          10 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

        • 5
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