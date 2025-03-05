Reyting sonuçları 4 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 4 Mart 2025 Salı sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Piyasa ve Now TV'de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizileri tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 4 Mart 2025 AB ve Total reyting sıralaması...
- 1
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Mart Salı akşamı Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Piyasa ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizilerinin tekrar bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Mart 2025 Salı reyting birincisi…
- 2
4 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
4 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
- 3
4 MART 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Kral Kaybederse STAR TV
2 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
3 Bahar SHOW TV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Kral Kaybederse (Özet) STAR TV
6 Bahar (Özet) SHOW TV
7 Esra Erol'da ATV
8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
9 Survivor TV8
10 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1
-
- 4
4 MART 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Kral Kaybederse STAR TV
2 Esra Erol'da ATV
3 Bir Gece Masalı ATV
4 Bahar SHOW TV
5 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1
6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
7 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV
8 Atv Ana Haber ATV
9 Survivor TV8
10 Bir Gece Masalı (Özet) ATV
- 5