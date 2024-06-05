Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçlarında Bahar rüzgarı: 4 Haziran 2024 Salı dünün AB ve total reyting sıralaması: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star

        Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 4 Haziran AB ve total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları, 4 Haziran Salı günü yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam SHOW TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Bahar dizisi yayınlandı. Ayrıca diğer kanallarda Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 4 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 08:20 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 4 Haziran 2024 Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          4 HAZİRAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Bahar - SHOW TV

          2- Survivor All Star - TV8

          3- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          4- Mehmed Fetihler Sultanı - TRT 1

          5- Bahar (Özet) - SHOW TV

          6- Esra Erol'da - ATV

          7- İtalya - Türkiye Hazırlık Karşılaşması - TRT Spor

          8- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          9- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - SHOW TV

          10- SHOW Ana Haber - SHOW TV

        • 3

          4 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

          1- Bahar - SHOW TV

          2- İtalya - Türkiye Hazırlık Karşılaşması - TRT Spor

          3- Mehmed Fetihler Sultanı - TRT 1

          4- Bahar (Özet) - SHOW TV

          5- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          6- Survivor All Star - TV8

          7- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          8- Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) - TRT 1

          9- Zuhal Topal'la Yemekteyiz - TV8

          10- Esra Erol'da - ATV

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İlan-ı aşk ettikten 1 gün sonra katletmişti! İstenen ceza belli oldu!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        Habertürk Anasayfa