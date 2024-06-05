Reyting sonuçları ile dün en çok izlenen yapımlar: 4 Haziran AB ve total reyting sonuçları
Reyting sonuçları, 4 Haziran Salı günü yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Dün akşam SHOW TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Bahar dizisi yayınlandı. Ayrıca diğer kanallarda Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 4 Haziran 2024 Salı reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...
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Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 4 Haziran 2024 Salı gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...
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4 HAZİRAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1- Bahar - SHOW TV
2- Survivor All Star - TV8
3- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
4- Mehmed Fetihler Sultanı - TRT 1
5- Bahar (Özet) - SHOW TV
6- Esra Erol'da - ATV
7- İtalya - Türkiye Hazırlık Karşılaşması - TRT Spor
8- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
9- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme - SHOW TV
10- SHOW Ana Haber - SHOW TV
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4 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
1- Bahar - SHOW TV
2- İtalya - Türkiye Hazırlık Karşılaşması - TRT Spor
3- Mehmed Fetihler Sultanı - TRT 1
4- Bahar (Özet) - SHOW TV
5- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW
6- Survivor All Star - TV8
7- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
8- Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) - TRT 1
9- Zuhal Topal'la Yemekteyiz - TV8
10- Esra Erol'da - ATV
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