Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Safir, MasterChef All Star, Recep İvedik 7, Aile Arasında, Ejder Kılıcı yapımları 4 Eylül Salı akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 4 Eylül Pazartesi dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...