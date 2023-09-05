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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 4 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 4 Eylül dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün reyting sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 4 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte, 4 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 10:26 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:26
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Safir, MasterChef All Star, Recep İvedik 7, Aile Arasında, Ejder Kılıcı yapımları 4 Eylül Salı akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 4 Eylül Pazartesi dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        • 2

          4 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          4 Eylül Pazartesi dünün reyting sonuçları açıklandı.

          Total reyting sonuçlarına göre birinci sırada MasterChef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7 ve 3. sırada Safir dizisi yer aldı.

          AB reyting sıralamasına göre 1.sırada MasterChef Türkiye All Star, 2. sırada Recep İvedik 7 ve 3. sırada FOX Ana Haber yer aldı.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          28 Ağustos Pazartesi reyting sonuçlarına göre Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

        • 4

          AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür tekrar bölümü yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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