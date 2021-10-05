4 Ekim reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

4 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz ahfta Pazartesi gününe ait reyting sonuçları belli oldu. İşte 27 Eylül Pazartesi gününe ait reyting sıralaması...