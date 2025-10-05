4 Ekim Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı dizisi ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ile Now’ın yeni dizisi Ben Leman ekran yolculuğuna başladı. Show TV’de Güldür Güldür Show programının tekrarı yayınlanırken, Kanal D’de Gelin Takımı ve Star TV’de Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…