Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 4 EKİM 2025: Gönül Dağı, Aynadaki Yabancı, Ben Leman... İşte Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!

        Reyting sonuçları 4 Ekim 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında TRT 1'de Gönül Dağı dizisi ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ile Now'ın yeni dizisi Ben Leman ekran yolculuğuna başladı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 4 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 10:55 Güncelleme: 05.10.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          4 Ekim Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı dizisi ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı ile Now’ın yeni dizisi Ben Leman ekran yolculuğuna başladı. Show TV’de Güldür Güldür Show programının tekrarı yayınlanırken, Kanal D’de Gelin Takımı ve Star TV’de Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ekim 2025 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        • 2

          4 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          4 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Aynadaki Yabancı” , 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Ben Leman, 3. sırada ise “MasterChef Türkiye” yer aldı.

          ABC’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Ben Leman” yer aldı.

          Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          4 EKİM 2025 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı – TRT 1

          MasterChef Türkiye – TV8

          Ben Leman – NOW

          Aynadaki Yabancı – ATV

          Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Teknik Analiz – TRT Spor

          Ben Leman (Tkr) – NOW

        • 4

          4 EKİM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Ben Leman – NOW

          MasterChef Türkiye – TV8

          Aynadaki Yabancı – ATV

          Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Show Ana Haber – Show TV

          Güldür Güldür Show (TKR) – Show TV

          Ben Leman (TKR) – NOW

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Teknik Analiz – TRT Spor

        • 5

          4 EKİM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Gönül Dağı – TRT 1

          Aynadaki Yabancı – ATV

          MasterChef Türkiye – TV8

          Ozan Gündoğdu Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          Show Ana Haber – Show TV

          Ben Leman – NOW

          Kuma – Kanal 7

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Sıcak Gelişme – Kanal D

        • 6
        En yüksek emekli promosyonu veren bankalar
        En yüksek emekli promosyonu veren bankalar
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Habertürk Anasayfa