Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, program, yarışma yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 4 Ağustos Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Turnike, MasterChef Türkiye, Korkusuz Korkak, Greenland Son Sığınak, Hugo, Recep İvedik 4 gibi yapımlar ekranlara geldi. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 4 Ağustos 2025 reyting sonuçları tablosu...