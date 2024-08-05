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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Ağustos 2024: Pazar günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Pazar günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Pazar günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 4 Ağustos Pazar total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 08:46 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:23
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        • 1

          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazar günü en çok ne izlendi? İşte, 4 Ağustos Pazar dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        • 2

          4 AĞUSTOS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          NOW Ana Haber Hafta Sonu

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Korkusuz Korkak - SHOW TV

          İyi Aile Çocuğu - SHOW TV

          Bumblebee - TRT 1

          İtalya-Türkiye Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT Spor

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          Labirent Son İsyan - TRT 1

          KANAL A Ana Haber

        • 3

          4 AĞUSTOS 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          İtalya-Türkiye Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT Spor

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor

          Bumblebee - TRT 1

          NOW Ana Haber Hafta Sonu

          Labirent Son İsyan - TRT 1

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor

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