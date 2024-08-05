4 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! Pazar günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?
Pazar günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 4 Ağustos Pazar total ve AB reyting sıralaması...
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Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazar günü en çok ne izlendi? İşte, 4 Ağustos Pazar dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
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4 AĞUSTOS 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
NOW Ana Haber Hafta Sonu
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Korkusuz Korkak - SHOW TV
İyi Aile Çocuğu - SHOW TV
Bumblebee - TRT 1
İtalya-Türkiye Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT Spor
SHOW TV Ana Haber
Labirent Son İsyan - TRT 1
KANAL A Ana Haber
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4 AĞUSTOS 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
İtalya-Türkiye Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol Karşılaşması - TRT Spor
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor
Bumblebee - TRT 1
NOW Ana Haber Hafta Sonu
Labirent Son İsyan - TRT 1
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - TRT Spor
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