31 Temmuz AB ve total sıralama tablosu Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Ancak henüz güncel sonuçlar açıklanmadı. 31 Temmuz reyting sonuçları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.