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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 31 Mart 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte zirvedeki yapım!

        Reyting sonuçları 31 Mart 2025: İşte AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım

        Dünün reyting sonuçları 31 Mart Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Arif V 216, ATV'de Zoraki Misafir, Star TV'de Eyvah Eyvah filmleri yayınlandı. Now TV'de Kızıl Goncalar, Kanal D'de Uzak Şehir dizileri tekrar bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'de Lingo Türkiye bayram özel bölümüyle, TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 31 Mart 2025 Reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 08:09 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:30
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        • 1

          Bayramın 2. gününde de diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi. 31 Mart Pazartesi akşamı Arif V 216, Zoraki Misafir, Eyvah Eyvah filmleri yayımlandı. Lingo Türkiye bayram özel bölümüyle, Survivor yarışması ise yeni bölümüyle ekrana geldi. Kızıl Goncalar ve Uzak Şehir dizileri ise tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programlarının akıbeti merak konusu oldu. Peki, 31 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          31 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          31 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Uzak Şehir” tekrar bölümü, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “Survivor”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Survivor”, 2. sırada “Uzak Şehir” tekrar bölümü, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber” yer aldı.

          Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          31 MART 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. Uzak Şehir (Tekrar) Kanal D

          2. Survivor TV8

          3. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Now

          4. Eşref Rüya (Tekrar) Star TV

          5. Esra Erol'da ATV

          6. ATV Ana Haber ATV

          7. Gelin Kanal 7

          8. Sakar Şakir Show TV

          9. Eyvah Eyvah Star TV

          10. Eyvah Eyvah (Tekrar) Star TV

        • 4

          31 MART 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. Survivor TV8

          2. Uzak Şehir (Tekrar) Kanal D

          3. Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Now

          4. Kral Kaybederse (Tekrar) Star TV

          5. Eyvah Eyvah (Tekrar) Star TV

          6. Kızıl Goncalar (Tekrar) Now

          7. Sakar Şakir Show TV

          8. Esra Erol'da ATV

          9. Eşref Rüya (Tekrar) Star TV

          10. ATV Ana Haber ATV

        • 5
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