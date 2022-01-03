2 Ocak reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu dün akşam yani yılbaşı akşamı ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

2 Ocak Güncel reyting sıralaması: