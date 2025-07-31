30 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Cici Babam, Kaldı Üç Gün, 1917 ve Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmleri ekranlara gelirken, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlandı. Kuralsız Sokaklar programı ise tekrar bölümüyle izleyici karşısındaydı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, dünün AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 30 Temmuz 2025 reyting sonuçları...