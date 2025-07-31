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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Temmuz 2025: Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye... İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!

        Reyting sonuçları 30 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu

        30 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Cici Babam, Star TV'de Kaldı Üç Gün, TRT 1'de 1917 ve ATV'de Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmleri sinemaseverlerle buluştu. Kanal D'de ise Kuralsız Sokaklar programı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 07:34 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:40
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        • 1

          30 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Cici Babam, Kaldı Üç Gün, 1917 ve Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmleri ekranlara gelirken, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlandı. Kuralsız Sokaklar programı ise tekrar bölümüyle izleyici karşısındaydı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, dünün AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 30 Temmuz 2025 reyting sonuçları...

        • 2

          30 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          30 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. MasterChef Türkiye – TV8

          2. NOW Ana Haber – NOW

          3. Bizans Oyunları Geym of Bizans (T.S) – Show TV

          4. Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Y.S) – ATV

          5. Cici Babam (T.S) – Show TV

          6. Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

          7. Kanal D Haber Gün Arası – Kanal D

          8. Kanal D Ana Haber – Kanal D

          9. Kuralsız Sokaklar (Tkr) – Kanal D

          10. Yetenek Sizsiniz – NOW

        • 4

          30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. MasterChef Türkiye – TV8

          2. NOW Ana Haber – NOW

          3. Cici Babam (T.S) – Show TV

          4. Show Ana Haber – Show TV

          5. Yetenek Sizsiniz – NOW

          6. Kanal D Ana Haber – Kanal D

          7. Aşk-ı Memnu (Tkr) – Kanal D

          8. Bizans Oyunları Geym of Bizans (T.S) – Show TV

          9. Kuma – Kanal 7

          10. Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

        • 5
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