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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Temmuz 2024: Salı günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        30 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Salı günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Salı günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 30 Temmuz Salı total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 08:44 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:38
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        • 1

          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Salı günü en çok ne izlendi? İşte, 30 Temmuz Salı dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        • 2

          30 TEMMUZ 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Now Ana Haber

          Her Gönülde Bir Aslan Yatar - SHOW TV

          En Büyük Şaban - SHOW TV

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          Mekanik - KANAL D

          Katilin Yüzü - ATV

          İkizler Projesi - ATV

        • 3

          30 TEMMUZ 2024 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Now Ana Haber

          SHOW TV Ana Haber

          Gora - STAR TV

          Haber Önü - SHOW TV

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