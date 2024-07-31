30 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Salı günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?
Salı günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 30 Temmuz Salı total ve AB reyting sıralaması...
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Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Salı günü en çok ne izlendi? İşte, 30 Temmuz Salı dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
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30 TEMMUZ 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Now Ana Haber
Her Gönülde Bir Aslan Yatar - SHOW TV
En Büyük Şaban - SHOW TV
SHOW TV Ana Haber
KANAL D Ana Haber
Mekanik - KANAL D
Katilin Yüzü - ATV
İkizler Projesi - ATV
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30 TEMMUZ 2024 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Now Ana Haber
SHOW TV Ana Haber
Gora - STAR TV
Haber Önü - SHOW TV
En Büyük Şaban - SHOW TV
Her Gönülde Bir Aslan Yatar - SHOW TV
Gora Tekrar - STAR TV
Mekanik - KANAL D
KANAL D Ana Haber
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