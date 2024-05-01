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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 30 Nisan Salı: Dünün total ve AB reyting sıralaması ile en çok ne izlendi Bahar, Survivor, Ben Bu Cihana Sığmazam

        Reyting sonuçları açıklanıyor!

        Dün televizyonda birçok yapım yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor All Star 2024 be Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birbirinden farklı yapımların yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde birinci olmayı hangi yapım kazandı? İşte, 30 Nisan Salı total ve AB reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 08:47 Güncelleme: 01.05.2024 - 08:47
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        • 1

          Reytinglerde rekabet tüm hızıyla sürüyor. 30 Nisan Salı günü ekranlarda yine birçok yapım vardı. Dün, Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor All Star 2024 be Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımların yeni bölümleri vardı. Peki, 30 Nisan Salı günü reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          30 NİSAN SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          30 NİSAN SALI AB REYTİNG SONUÇLARI

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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