Reyting sonuçları açıklanıyor!
Dün televizyonda birçok yapım yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor All Star 2024 be Mehmed: Fetihler Sultanı gibi birbirinden farklı yapımların yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde birinci olmayı hangi yapım kazandı? İşte, 30 Nisan Salı total ve AB reyting sonuçları...
- 1
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla sürüyor. 30 Nisan Salı günü ekranlarda yine birçok yapım vardı. Dün, Bahar, Ben Bu Cihana Sığmazam, Survivor All Star 2024 be Mehmed: Fetihler Sultanı gibi yapımların yeni bölümleri vardı. Peki, 30 Nisan Salı günü reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...
- 2
30 NİSAN SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
- 3
30 NİSAN SALI AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
-