Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Kasım 2024: Gönül Dağı, Yalan, Sahipsizler dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 30 Kasım 2024: Gönül Dağı, Yalan, Sahipsizler dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oluyor. Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 30 Kasım Cumartesi günü Kanal D'de Yalan, Star TV'de Sahipsizler, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT1'de Gönül Dağı ekrana geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını merak edenler 30 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte dünün reyting sonuçları ile birinci gelen yapım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 08:17 Güncelleme: 01.12.2024 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları ile 30 Kasım Cumartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Kanal D’de Yalan, Star TV’de Sahipsizler, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT1’de Gönül Dağı yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 30 Kasım 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…

        • 2

          REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          23 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada “Gönül Dağı” özet bölümü, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” özet bölümü yer aldı.

          Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          23 KASIM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          • Gönül Dağı TRT 1
          • Gönül Dağı (Özet) TRT 1
          • MasterChef Türkiye TV8
          • Yalan Kanal D
          • Ozak Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu Now
          • Güldür Güldür Show Show TV
          • Güldür Güldür Show (Özet) Show TV
          • Kanal D Ana Haber Kanal D
          • Show Ana Haber Show TV
          • Sıcak Gelişme Kanal D
        • 4

          23 KASIM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          • Gönül Dağı TRT 1
          • Güldür Güldür Show Show TV
          • Güldür Güldür Show (Özet) Show TV
          • MasterChef Türkiye TV8
          • Ozak Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu Now
          • Show Ana Haber Show TV
          • Gönül Dağı (Özet) TRT 1
          • Kanal D Ana Haber Kanal D
          • Haber Önü Show TV
          • Yalan Kanal D
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Esad'a darbe iddiası
        Esad'a darbe iddiası
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        İsrail yine vurdu: 40'tan fazla ölü!
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa