Reyting sonuçları 30 Kasım 2024: Gönül Dağı, Yalan, Sahipsizler dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ile 30 Kasım Cumartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Kanal D’de Yalan, Star TV’de Sahipsizler, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT1’de Gönül Dağı yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 30 Kasım 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…