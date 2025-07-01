Televizyon kanallarında hergün farklı dizi, film, yarışma, maç ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların durumunu öğrenmek isteyenler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 30 Haziran Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz, Inter-Fluminense maçı, MasterChef Türkiye, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı ve Godzilla: Büyük Yıkım yapımları ekranlara geldi. Bu yapımlar arasından hangisinin zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...