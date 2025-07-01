Reyting sonuçları 30 Haziran 2025: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!
Dün akşam kuşağında ATV'de Aile Saadeti, Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Inter-Fluminense maçı futbolseverlerle buluşurken, Show TV'de Kapıcılar Kralı, Star TV'de Çöpçüler Kralı, Kanal D'de Godzilla: Büyük Yıkım filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 30 Haziran Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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Televizyon kanallarında hergün farklı dizi, film, yarışma, maç ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların durumunu öğrenmek isteyenler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 30 Haziran Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz, Inter-Fluminense maçı, MasterChef Türkiye, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı ve Godzilla: Büyük Yıkım yapımları ekranlara geldi. Bu yapımlar arasından hangisinin zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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30 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
30 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Inter - Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tekrar) – TRT 1
Aile Saadeti – ATV
NOW Ana Haber – NOW
Yetenek Sizsiniz – NOW
Çöpçüler Kralı (Türk Sineması) – Star TV
Nereden Çıktı Bu Velet (Türk Sineması) – Show TV
MasterChef Türkiye (Özet) – TV8
Heidi – TRT Çocuk
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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Aile Saadeti – ATV
NOW Ana Haber – NOW
Yetenek Sizsiniz – NOW
Inter - Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1
Godzilla Büyük Yıkım (Y.S) – Kanal D
Çöpçüler Kralı (T.S) – Star TV
Yetenek Sizsiniz Özet – NOW
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – TRT 1
Nereden Çıktı Bu Velet (T.S) – Show TV
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