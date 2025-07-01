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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Haziran 2025: Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz, Inter-Fluminense maçı, MasterChef Türkiye… AB ve Total'de dünün birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 30 Haziran 2025: İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi olan yapım!

        Dün akşam kuşağında ATV'de Aile Saadeti, Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Inter-Fluminense maçı futbolseverlerle buluşurken, Show TV'de Kapıcılar Kralı, Star TV'de Çöpçüler Kralı, Kanal D'de Godzilla: Büyük Yıkım filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 30 Haziran Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:14
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        • 1

          Televizyon kanallarında hergün farklı dizi, film, yarışma, maç ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların durumunu öğrenmek isteyenler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 30 Haziran Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz, Inter-Fluminense maçı, MasterChef Türkiye, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı ve Godzilla: Büyük Yıkım yapımları ekranlara geldi. Bu yapımlar arasından hangisinin zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          30 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          30 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Inter - Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tekrar) – TRT 1

          Aile Saadeti – ATV

          NOW Ana Haber – NOW

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Çöpçüler Kralı (Türk Sineması) – Star TV

          Nereden Çıktı Bu Velet (Türk Sineması) – Show TV

          MasterChef Türkiye (Özet) – TV8

          Heidi – TRT Çocuk

        • 4

          30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Aile Saadeti – ATV

          NOW Ana Haber – NOW

          Yetenek Sizsiniz – NOW

          Inter - Fluminense FIFA Kulüpler Dünya Kupası Karşılaşması – TRT 1

          Godzilla Büyük Yıkım (Y.S) – Kanal D

          Çöpçüler Kralı (T.S) – Star TV

          Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası Özetleri (Tkr) – TRT 1

          Nereden Çıktı Bu Velet (T.S) – Show TV

        • 5
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