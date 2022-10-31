30 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Teşkilat, Yargı ve Tozluyaka" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Öte yandan MasterChef eleme heyecanının da reytinglere nasıl yansıdığı bir diğer araştırma konusu...

30 Ekim Pazar günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.