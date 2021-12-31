30 Aralık Perşembe akşamı Güldür Güldür Show'dan Bir Zamanlar Çukurova'ya, Camdaki Kız'dan Patron Mutlu Son İstiyor'a, Mahkum'dan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'na kadar pek çok yapım televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu. Televizyon izleyicileri için reyting sonuçları (30 Aralık Perşembe) gündemde...

30 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

30 Aralık'ta televizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların izlenme oranları ertesi sabah belli oluyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 reytin sonuçları açıklandı. İşte 30 Aralık Perşembe Total, AB, ABC reyting sonuçları