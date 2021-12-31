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Reyting sonuçları 30 Aralık Perşembe açıklandı! Dün akşam reyting sıralamasında (TOTAL, AB, ABC) kim birinci oldu?

30 Aralık Perşembe akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı veren dizilerin ve filmlerin hangisinin daha çok izlendiği merak ediliyor. 30 Aralık reytinglerde kim birinci oldu sorusu televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bilindiği gibi her gün televizyonda ekrana gelen diziler ve filmlerin izlenme oranlarından oluşturulan reyting sıralaması ertesi gün belli oluyor. 30 Aralık reyting sonuçları açıklandı. 30 Aralık Total, AB ve 20+ABC reyting sonuçları ne?

31.12.2021 - 08:54 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 30 Aralık Perşembe akşamı Güldür Güldür Show'dan Bir Zamanlar Çukurova'ya, Camdaki Kız'dan Patron Mutlu Son İstiyor'a, Mahkum'dan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'na kadar pek çok yapım televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu. Televizyon izleyicileri için reyting sonuçları (30 Aralık Perşembe) gündemde...

    30 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI 

    30 Aralık'ta televizyon kanallarında yayınlanan tüm yapımların izlenme oranları ertesi sabah belli oluyor. Her gün düzenli olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 reytin sonuçları açıklandı. İşte 30 Aralık Perşembe Total, AB, ABC  reyting sonuçları  

  • 30 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 

    1) MAHKUM - FOX TV

    2) ESRA EROL'DA - ATV

    3) BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - ATV

    4) CAMDAKİ KIZ - KANAL D

    5) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX TV

    6) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

    7) BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI - TRT 1

    8) BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) - ATV

    9) CAMDAKİ KIZ (ÖZET) - KANAL D

     

    10) ATV ANA HABER - ATV 

  • 30 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

    1) MAHKUM - FOX TV

    2) CAMDAKİ KIZ - KANAL D

    3) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX TV

    4) CAMDAKİ KIZ (ÖZET) - KANAL D

    5) ESRA EROL'DA - ATV

    6) BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI - TRT 1

    7) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

    8) MAHKUM (ÖZET) - FOX TV

    9) MASTERCHEF TÜRKİYE - TV8

     

    10) BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - ATV

  • 30 ARALIK ABC REYTİNG SONUÇLARI 

    1) MAHKUM - FOX TV

    2) CAMDAKİ KIZ - KANAL D

    3) SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER - FOX TV

    4) ESRA EROL'DA - ATV

    5) BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI - TRT 1

    6) BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA - ATV

    7) MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - ATV

    8) CAMDAKİ KIZ (ÖZET) - KANAL D

    9) MASTERCHEF TÜRKİYE - TV8

     

    10) MAHKUM (ÖZET) - FOX TV

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