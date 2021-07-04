3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...