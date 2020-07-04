REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 3 TEMMUZ 2020 CUMA

3 Temmuz tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanacak. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olacak. İşte 3 Temmuz Cuma reyting sonuçları...