3 Mayıs reyting sonuçları açıklanıyor
Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 3 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 3 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...
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3 MAYIS CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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3 MAYIS CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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