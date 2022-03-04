3 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Mahkum, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

3 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında en kısa süre içerisinde sizler paylaşacağız.