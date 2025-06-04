Reyting sonuçları 3 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında Kanal D'de Arka Sokaklar tekrar bölümüyle ekrana geldi. Show TV'de Korkusuz Korkak ve Now'da Altına Hücum filmleri yayınlandı. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ve TV8'de Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star TV dizisi Kral Kaybederse sezon finali yaparken, ATV dizisi Bir Gece Masalı ise final yaptı. Peki, 3 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 3 Haziran Salı reyting sonuçları...
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Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 3 Haziran Salı akşamı Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Arka Sokaklar, Korkusuz Korkak, Altına Hücum ve Survivor yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 3 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...
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3 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
3 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
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3 HAZİRAN 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
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3 HAZİRAN 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI