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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Haziran 2024 Pazartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Selahaddin Eyyubi, Yalan

        Reytinglerde birinci hangi yapım oldu? 3 Haziran dünün reyting sonuçları

        Reyting sonuçları, 3 Haziran Pazartesi günü yayınlanan yapımların takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında Selahaddin Eyyubi, Yalan ve Survivor All Star reytinglerde birinci olabilmek için mücadele etti. İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 08:10 Güncelleme: 04.06.2024 - 08:10
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          Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilerin ekran başına kilitlendiği yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haberlerin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          3 HAZİRAN 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 3 Haziran Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

        • 3

          3 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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