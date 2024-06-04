Türkiye'nin dört bir yanındaki izleyicilerin ekran başına kilitlendiği yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haberlerin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 3 Haziran 2024 Pazartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...