3 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Yasak Elma - Alparslan Büyük Selçuklu - MasterChef" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

İşte 3 Ekim reyting sonuçları...