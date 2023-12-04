Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 3 Aralık 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Aralık dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 3 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen; Altın Kafes, Kirli Sepeti, Teşkilat, Yargı ve MasterChef Türkiye reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte, 3 Aralık dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 08:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 08:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 15 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Teşkilat, ATV'de Altın Kafes, Kanal D'de Yargı, FOX TV'de Kirli Sepeti ve TV8'de MAsterChef All Star yayınlandı. İşte 4 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

        • 2

          3 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          3 Arlaık Pazar dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

          Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan “Teşkilat”, 2. sırada Kanal D'de yayınlanan “Yargı”, 3.sırada Fox TV'de ekrana gelen “Kirli Sepeti” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada TV8'de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Beşiktaş, Başkent'te takıldı!
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem atamalarına tepki!
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Habertürk Anasayfa