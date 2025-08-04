Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 3 Ağustos Pazar günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Dedemin Fişi, Hugo, Anamız Var 2, Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri içeriğin durumunu merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 3 Ağustos 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…