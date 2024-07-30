29 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?
Pazartesi günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 29 Temmuz Pazartesi total ve AB reyting sıralaması...
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Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazartesi günü en çok ne izlendi? İşte, 29 Temmuz Pazartesi dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
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29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Yalan - KANAL D
MasterChef Türkiye - TV 8
NOW Ana Haber
Yalan Özet - KANAL D
Recep İvedik 5 - NOW
Gülen Gözler - STAR TV
Godzilla vs Kong - ATV
Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV
SHOW TV Ana Haber
KANAL D Ana Haber
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29 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Yalan - KANAL D
Recep İvedik 5 - NOW
Yalan Özet - KANAL D
NOW Ana Haber
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
Güldür Güldür Show Tekrar - SHOW TV
SHOW TV Ana Haber
KANAL D Ana Haber
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