Reyting sonuçları açıklanıyor... 29 Şubat 2024 AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 29 Şubat Perşembe günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını netleştiriyor. 29 Şubat 2024 akşam kuşağında Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri ve Sakla Beni dizileri reyting sıralamasında birinci olabilmek için rekabet etti. İzleyiciler için "Dün en çok ne izlendi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 29 Şubat 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyonun nabzını tutmak ve izlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 29 Şubat Perşembe reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...
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29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 29 Şubat Perşembe gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
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29 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI
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