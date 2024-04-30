Dizi ve programların yayın ömrünü belirlemede büyük bir önem arz eden reyting sonuçları her gün paylaşılıyor. İzlediği yapımların AB ve total reyting sıralamasındaki konumunu merak eden izleyiciler "Dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, 29 Nisan 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...