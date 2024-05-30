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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Mayıs 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 29 Mayıs 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 29 Mayıs Çarşamba günü için araştırılıyor. SHOW TV'de büyük bir ilgiyle takip edilen Sandık Kokusu yayınlandı. Televizyon ekranlarında Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star dünün reyting sonuçlarında birinci olabilmek rekabet etti. İşte, 29 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 08:16 Güncelleme: 30.05.2024 - 08:16
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        • 1

          Televizyondaki yapımların izlenme oranları merak ediliyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları seyirciler tarafından araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haberlerin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 29 Mayıs 2024 Çarşamba gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

        • 2

          29 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 29 Mayıs Çarşamba gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          29 MAYIS 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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