Reyting sonuçları açıklandı! 29 Mart reytinglerde Kızılcık Şerbeti zirvede
Her hafta olduğu gibi bu hafta da gündüz ve akşam kuşağında birçok yapım ekranlara geldi; birçok dizinin yeni bölümü yayınladı. 29 Mart Cuma günü televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar gibi yapımlar vardı. Peki, dün yani 29 Mart Cuma hangi yapım birinci oldu? İşte, 29 Mart Cuma AB ve total reyting sıralaması...
- 1
Dün ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor ve Kara Ağaç Destanı gibi yapımların yeni bölümleri vardı. Doğal olarak, reyting rekabeti de üst düzeydeydi. Peki, 29 Mart Cuma yani dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, AB ve total reyting sıralaması...
- 2
29 MART CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti - Show Tv
Yalı Çapkını - Star Tv
Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show Tv
Esra Erol'da - Atv
Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - Now
Gaddar - Kanal D
Arka Sokaklar - Kanal D
Yalı Çapkını (Özet) - Star Tv
Müge Anlı İle Tatlı Sert - Atv
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - Atv
- 3
29 MART CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti - Show Tv
Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show Tv
Yalı Çapkını - Star Tv
Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - Now
Gaddar - Now
Sandık Kokusu (Tekrar-Gece) - Show Tv
Ramazan Sevinci - Trt 1
Survivor All Star Anlat Bakalım - Tv8
Esra Erol'da - Atv
Ana Haber - Trt 1
-