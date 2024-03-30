Dün ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor ve Kara Ağaç Destanı gibi yapımların yeni bölümleri vardı. Doğal olarak, reyting rekabeti de üst düzeydeydi. Peki, 29 Mart Cuma yani dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, AB ve total reyting sıralaması...