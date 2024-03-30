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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 29 Mart 2024: Dün (Cuma günü) hangi yapım reytinglerde birinci oldu Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar

        Reyting sonuçları açıklandı! 29 Mart reytinglerde Kızılcık Şerbeti zirvede

        Her hafta olduğu gibi bu hafta da gündüz ve akşam kuşağında birçok yapım ekranlara geldi; birçok dizinin yeni bölümü yayınladı. 29 Mart Cuma günü televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar gibi yapımlar vardı. Peki, dün yani 29 Mart Cuma hangi yapım birinci oldu? İşte, 29 Mart Cuma AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 08:55 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:15
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        • 1

          Dün ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor ve Kara Ağaç Destanı gibi yapımların yeni bölümleri vardı. Doğal olarak, reyting rekabeti de üst düzeydeydi. Peki, 29 Mart Cuma yani dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, AB ve total reyting sıralaması...

        • 2

          29 MART CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Kızılcık Şerbeti - Show Tv

          Yalı Çapkını - Star Tv

          Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show Tv

          Esra Erol'da - Atv

          Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - Now

          Gaddar - Kanal D

          Arka Sokaklar - Kanal D

          Yalı Çapkını (Özet) - Star Tv

          Müge Anlı İle Tatlı Sert - Atv

          Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - Atv

        • 3

          29 MART CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

          Kızılcık Şerbeti - Show Tv

          Kızılcık Şerbeti (Özet) - Show Tv

          Yalı Çapkını - Star Tv

          Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - Now

          Gaddar - Now

          Sandık Kokusu (Tekrar-Gece) - Show Tv

          Ramazan Sevinci - Trt 1

          Survivor All Star Anlat Bakalım - Tv8

          Esra Erol'da - Atv

          Ana Haber - Trt 1

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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