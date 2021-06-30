REYTİNG SONUÇLARI 29 Haziran AB ve total sıralama tablosu Salı günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Hemen belirtelim ki dün ki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. İşte fikir vermesi amacıyla haberimizde derlediğimiz geçtiğimiz hafta Salı gününe ait 22 Haziran reyting sonuçları...