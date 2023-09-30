Reyting sonuçları açıklanıyor! 29 Eylül dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 29 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları...
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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 29 Eylül Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 29 Eylül 2023 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...
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DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
29 Eylül Cuma dünün Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA 22 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Total’de 1. sırada Star TV’de izleyici ile buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Kızılcık Şerbeti”, 3. sırada “Yalı Çapkını” özet bölümü yer aldı.
AB’de 1. sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3. sırada ise “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü yer aldı.