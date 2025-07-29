Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma , haber bülteni ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 28 Temmuz Pazartesi akşamı Turnike, Aile Saadeti, MasterChef Türkiye, Mavi Boncuk, Kasırga, Recep İvedik 3 ve Show TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Temmuz 2025 reyting sonuçları tablosu...