Reyting sonuçları 28 Temmuz 2025 açıklandı! İşte AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi
Dün akşam kuşağında Kanal D'de Turnike, ATV'de Aile Saadeti ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Star TV'de Mavi Boncuk, TRT 1'de Kasırga, Now TV'de Recep İvedik 3 ve Show TV'de Düğün Dernek 2: Sünnet filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 28 Temmuz Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 28 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma , haber bülteni ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 28 Temmuz Pazartesi akşamı Turnike, Aile Saadeti, MasterChef Türkiye, Mavi Boncuk, Kasırga, Recep İvedik 3 ve Show TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 28 Temmuz 2025 reyting sonuçları tablosu...
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28 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye – TV8
2. Aile Saadeti – ATV
3. NOW Ana Haber – NOW
4. Düğün Dernek 2: Sünnet (T.S) – Show TV
5. Turnike – Kanal D
6. Arif V 216 (T.S) – Show TV
7. Aile Saadeti (Özet) – ATV
8. Kasırga (Y.S) – TRT 1
9. MasterChef Türkiye (Özet) – TV8
10. Hababam Sınıfı Üç Buçuk (T.S) – NOW
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28 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye – TV8
2. Aile Saadeti – ATV
3. NOW Ana Haber – NOW
4. Recep İvedik 3 (T.S) – NOW
5. Düğün Dernek 2: Sünnet (T.S) – Show TV
6. Mavi Boncuk (T.S) – Star TV
7. Kanal D Ana Haber – Kanal D
8. Kuma – Kanal 7
9. Hababam Sınıfı Üç Buçuk (T.S) – NOW
10. Turnike – Kanal D
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