REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 28 MAYIS 2020 PERŞEMBE

28 Mayıs tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz detyalar haberimizde yer alacak...