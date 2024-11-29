Reyting sonuçları 28 Kasım 2024: Dün en çok hangi yapım izlendi? İşte AB ve Total sıralama birincisi
Dünün reyting sonuçları ile 28 Kasım Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Az Alkmaar-Galatasaray maçı ve UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı futbolseverlerle buluştu. Diğer kanallarda ise Bergen filmi ve Sahipsizler dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 28 Kasım 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması…
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 28 Kasım Perşembe akşamı; Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Az Alkmaar-Galatasaray maçı ve UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 28 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...
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28 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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28 KASIM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Az Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Slavia Prag-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
3 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
4 Esra Erol'da ATV
5 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
6 İnci Taneleri KANAL D
7 Hudutsuz Sevda NOW
8 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
10 Siyah Kalp SHOW TV
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28 KASIM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Az Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
2 Slavia Prag-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1
3 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
4 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1
5 İnci Taneleri KANAL D
6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
7 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
8 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT SPOR
9 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
10 Maç Özel TRT SPOR