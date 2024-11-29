Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralaması araştırılıyor. 28 Kasım Perşembe akşamı; Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Az Alkmaar-Galatasaray maçı ve UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı yayınlandı. Peki hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 28 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...