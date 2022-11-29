Reyting sonuçları ile birinci olan yapım, bir önceki günün reyting sıralamsına göre belli oluyor. 28 Kasım Pazartesi akşamı Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ve MasterChef Türkiye yarışma programı reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 28 Kasım Pazartesi Total, AB ve ABC dünün reyting sonuçları...