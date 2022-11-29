GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
21 Kasım 2022 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçlarına göre;
Total'de birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Senegal Hollanda FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Senegal Hollanda FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.