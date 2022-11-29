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REYTİNG SONUÇLARI 28 KASIM 2022 | Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları bekleniyor! Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sevdikleri yapımın reyting sıralamasındaki yerini görmek isteyen izleyiciler tarafından takip ediliyor. Bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması önceki güne göre belirleniyor. İşte, 28 Kasım dünün reyting sonuçları detayları...

Giriş: 29.11.2022 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Reyting sonuçları ile birinci olan yapım, bir önceki günün reyting sıralamsına göre belli oluyor. 28 Kasım Pazartesi akşamı Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ve MasterChef Türkiye yarışma programı reyting sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 28 Kasım Pazartesi Total, AB ve ABC dünün reyting sonuçları...

  • DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    28 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 

  • GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    21 Kasım 2022 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçlarına göre;

    Total'de birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Senegal Hollanda FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Senegal Hollanda FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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