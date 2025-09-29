Reyting sonuçları 28 Eylül 2025: ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
28 Eylül Pazar günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki dün en çok hangi yapım izlendi? İşte 28 Eylül 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, program gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 28 Eylül 2025 reyting sonuçları...
28 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
28 Eylül Pazar günü TRT 1’de Teşkilat ve Star TV’de Çarpıntı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.
Kanal D’de Arka Sokaklar dizisi ile Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now TV’de ise Ölümlü Dünya 2 filmi yayınlandı.
28 Eylül 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
28 EYLÜL 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Çarpıntı – Star TV
Masterchef Türkiye – TV8
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Show Ana Haber – Show TV
Çarpıntı (Özet) – Star TV
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Kuma – Kanal 7
28 EYLÜL 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Masterchef Türkiye – TV8
Çarpıntı – Star TV
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now
Show Ana Haber – Show TV
Çarpıntı (Özet) – Star TV
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Masterchef Türkiye Özet – TV8
Ölümlü Dünya 2 (T.S) – Now
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
28 EYLÜL 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Çarpıntı – Star TV
Masterchef Türkiye – TV8
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now
Show Ana Haber – Show TV
Çarpıntı (Özet) – Star TV
Kim Milyoner Olmak İster – ATV
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Masterchef Türkiye Özet – TV8