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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI| 28 Ağustos AB ve total reyting sıralaması: Güldür Güldür Show, Akif ve MasterChef All Star

        Reytinglerde sonuç heyecanı! 28 Ağustos AB ve total reyting sıralaması

        28 Ağustos reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından hemen her sabah olduğu gibi bu hafta da merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün akşam ekrana gelen; Güldür Güldür Show, yayın hayatına yeni başlayan Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 28 Ağustos reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:42
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        • 1

          28 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

          İşte 28 Ağustos AB ve total reyting sonuçları:

        • 2

          28 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 RUHUN DUYMAZ

          3 FOX ANA HABER

          4 ESRA EROL'DA

          5 BARIS AKARSU MERHABA (T.S)

          6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)

          7 SHOW ANA HABER

          8 KANAL D ANA HABER

          9 RUHUN DUYMAZ (OZET)

          10 KUZENLER FIRARDA (T.S)

        • 3

          28 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 FOX ANA HABER

          3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)

          4 BARIS AKARSU MERHABA (T.S)

          5 RUHUN DUYMAZ

          6 RUHUN DUYMAZ (OZET)

          7 KANAL D ANA HABER

          8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

          9 SICAK GELISME

          10 DENGESIZ (Y.S)

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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