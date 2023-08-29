Reytinglerde sonuç heyecanı! 28 Ağustos AB ve total reyting sıralaması
28 Ağustos reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından hemen her sabah olduğu gibi bu hafta da merak edilip araştırılıyor. Özellikle dün akşam ekrana gelen; Güldür Güldür Show, yayın hayatına yeni başlayan Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 28 Ağustos reyting sonuçları...
- 1
28 Ağustos gününe ait reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Hemen belirtelim ki Güldür Güldür Show, Akif ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
İşte 28 Ağustos AB ve total reyting sonuçları:
- 2
28 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 RUHUN DUYMAZ
3 FOX ANA HABER
4 ESRA EROL'DA
5 BARIS AKARSU MERHABA (T.S)
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
7 SHOW ANA HABER
8 KANAL D ANA HABER
9 RUHUN DUYMAZ (OZET)
10 KUZENLER FIRARDA (T.S)
- 3
28 AĞUSTOS AB REYTİNG SONUÇLARI
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 FOX ANA HABER
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
4 BARIS AKARSU MERHABA (T.S)
5 RUHUN DUYMAZ
6 RUHUN DUYMAZ (OZET)
7 KANAL D ANA HABER
8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET
9 SICAK GELISME
10 DENGESIZ (Y.S)
-