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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte zirveye adını yazdıran yapım!

        Reyting sonuçları 27 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

        Dünün reyting sonuçları ile 27 Temmuz Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Kasırga, Now TV'de Hava Muhalefeti filmleri filmseverlerle buluşurken Show TV'de Güldür Güldür Show ve Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 27 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 08:04 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:10
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        • 1

          27 Temmuz Pazar akşamı Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kasırga ve Hava Muhalefeti filmleri filmseverlerin beğenisine sunulurken, Güldür Güldür Show ve Çok Güzel Hareketler 2 yapımları ekranlara geldi. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 27 Temmuz 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          27 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          27 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          27 TEMMUZ 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

          1. MasterChef Türkiye – TV8

          2. Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          3. Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          4. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          5. Hava Muhalefeti (T.S) – NOW

          6. Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          7. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Y.S) – TRT 1

          8. Dutturu Dünya (T.S) – Show TV

          9. Mehmed: Fetihler Sultanı (Tkr) – TRT 1

          10. Elif'in Düşleri Söyleşi Zamanı – TRT Çocuk

        • 4

          27 TEMMUZ 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1. MasterChef Türkiye – TV8

          2. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          3. Kuralsız Sokaklar – Kanal D

          4. Kim Milyoner Olmak İster – ATV

          5. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (Y.S) – TRT 1

          6. Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          7. Hava Muhalefeti (T.S) – NOW

          8. Kuralsız Sokaklar (Tkr) – Kanal D

          9. Show Ana Haber – Show TV

          10. Kuma – Kanal 7

        • 5
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