REYTİNG SONUÇLARI 27 MART CUMA

27 Mart tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olacak. İşte cuma reyting sonuçları listesi...