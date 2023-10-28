Reyting sonuçları açıklandı! 27 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 27 Ekim Cuma günü ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dünün reyting sonuçları sıralamasında ilk sırada yer alabilmek için mücadele gösterdi. İşte, 27 Ekim dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
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Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting sonuçları açıklandı. 27 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş kuşları dizileri ekrana gelirken TV8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye All Star yarışma programı seyirci ile buluştu. İşte 27 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...
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27 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
27 Ekim Cuma dünün reyting sonuçları açıklandı. Buna göre sıralamalar şöyle oldu;
AB
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
6 MUSTAKBEL DAMAT (T.S) FOX
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
10 ESRA EROL'DA ATV
TOTAL
1 YALI CAPKINI STAR TV
2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D
7 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
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20+ABC1
1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
6 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 ESRA EROL'DA ATV
10 ARKA SOKAKLAR KANAL D
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