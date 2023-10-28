Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting sonuçları açıklandı. 27 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Ateş kuşları dizileri ekrana gelirken TV8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye All Star yarışma programı seyirci ile buluştu. İşte 27 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...