Reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. 27 Ekim Perşembe akşamı; Aldatmak, Balkan Ninnisi, Camdaki Kız, Darmaduman, Duy Beni ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi yapımları izleyicisiyle buluştu. Sevdikleri dizi ve filmlerin reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu ölçmek isteyen diziseverler " Reyting sonuçları sıralaması açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Total, AB ve ABC 27 Ekim Perşembe reyting sonuçları sıralaması...