Reyting sonuçları 27 Ağustos 2025: Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, filmler ve yarışmaların yanı sıra maçlar ve haber bültenleri yayınlandı. İzledikleri yapımların akıbetini merak edenler ise dünün reyting sonuçları araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere Total ve AB listeleri ile içeriklerin izlenme oranları değerlendiriliyor. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, Total ve AB sıralaması nasıl? İşte, 27 Ağustos 2025 reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım...
Reyting sonuçları 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün TRT 1’de FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Kanada maçı ve Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Benfica-Fenerbahçe maçı yayınlandı. Show TV’de Lohusa, Star TV’de Otel Transilvanya 3, Kanal D’de Avangers: Sonsuzluk Savaşı, ATV’de Macera Ormanı, Now TV’de Üçlü Pürüz filmleri filmseverlerle buluştu. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam etti. Peki, Total ve AB'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…
27 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
27 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total reyting sıralaması şu şekilde;
27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI
Benfica - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Masterchef Türkiye – TV8
Now Ana Haber – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Türkiye - Kanada FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Karşılaşması – TRT 1
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
Lohusa (Türk Sineması) – Show TV
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Yabancı Sinema) – Kanal D
Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Yabancı Sinema) – Star TV
27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Benfica - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
Masterchef Türkiye – TV8
Now Ana Haber – NOW
Macera Ormanı (Yerli Sinema) – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Yabancı Sinema) – Kanal D
Kuma – Kanal 7
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Lohusa (Türk Sineması) – Show TV
Geçen haftanın reyting sonuçları ise şu şekildeydi;
20 Ağustos Çarşamba günü Total'de günün en çok izlenen yapımı Fenerbahçe-Benfica maçı oldu. MasterChef Türkiye yarışması ikinci sırada yer alırken, Now Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.
AB kategorisinde de Fenerbahçe-Benfica maçı zirveye yerleşirken, MasterChef Türkiye ikinci sırada, Now Ana Haber üçüncü sırada yer aldı.