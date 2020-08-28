REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 27 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE

27 Ağustos tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.