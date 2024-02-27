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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 26 Şubat 2024 Pazartesi AB ve total reyting sıralaması: Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi, Survivor

        Reyting sonuçları açıklanıyor: 27 Şubat Pazartesi reyting sonuçları ile dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları ile dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenme seviyeleri belirleniyor. Televizyon dünyasının nabzını tutan reyting sonuçları, AB ve total sıralaması kategorilerinde ölçülüyor. 26 Şubat Pazartesi akşam kuşağında Kızıl Goncalar, Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star reytinglerde birinci olmak için yarıştı. İşte, 26 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 08:38 Güncelleme: 27.02.2024 - 08:38
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        • 1

          Dün ekranlarda yayınlanan diziler, ana haberler ve programlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Gündüz ve akşam kuşağında yer alan yapımlar arasından sadece bazıları ilk 10'a girebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Şubat 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 26 Şubat Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          26 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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