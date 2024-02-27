Dün ekranlarda yayınlanan diziler, ana haberler ve programlar reytinglerde üst sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Gündüz ve akşam kuşağında yer alan yapımlar arasından sadece bazıları ilk 10'a girebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 26 Şubat 2024 Pazartesi reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...