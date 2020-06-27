REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 26 HAZİRAN 2020 CUMA

26 Haziran tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanacak. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oluyor. İşte 26 Haziran Cuma reyting sonuçları...