REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ

26 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. İşte Cumartesi akşamı reyting sonuçları...