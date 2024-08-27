Reyting sonuçları açıklandı! 26 Ağustos 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Pazartesi günü televizyon kanallarında birçok yapım yer aldı. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını merak eden seyirciler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Ağustos 2024 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…
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Her gün televizyon kanallarında birçok dizi, film, haber ve yarışma programı ekranlara geliyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi?’’ sorusunu yönelterek 26 Ağustos 2024 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...
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26 AĞUSTOS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 26 Ağustos 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
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26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
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26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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